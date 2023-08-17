Avrupa'da yeniden kupa hedefi koyan ve son olarak Ziyech'i alan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.
PSG'den Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Marco Verratti...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray transferde hız kesmiyor. Paris Saint-Germain'den (PSG) Mauro Icardi'nin bonservisini alan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinde forma giyen İtalyan yıldız Marco Verratti'yi takıma kazandırmak için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
PSG'den Mauro Icardi'yi alan sarı-kırmızılı ekip belki Paredes'i kaçırdı ama onu aratmayacak bir ismin peşine düştü.
Fotomaç'ın haberine göre; Aslan, Paris temsilcisinin gözden çıkardığı Marco Verratti'nin peşine düştü.