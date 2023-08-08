UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubjana ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım bu maçı kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşılaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

O. LJUBLJANA GALATASARAY İLK 11'LER

Olimpija: Vidovsek, Silva, Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Rui Pedro.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu.

OLIMPIJA LJUBLJANA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de başladı. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

OLIMPIJA LJUBLJANA İLE İLK KEZ OYNUYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Olimpija Ljubljana ile mücadele ediyor. Olimpija ise daha önce 2019 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor ile eşleşmişti. Bu turda Yeni Malatyaspor 1-0 ve 2-2'lik skorlarla tur atlayan taraf olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA 305. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 304 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 107 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 404 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü. Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında üçüncü sınavına çıkacak.

LİGİNDE 6. SIRADA YER ALIYOR

Olimpija Ljubljana, Slovenya Ligi'nde geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Slovenya Ligi'nde bu hafta ülkede yaşanan yoğun yağışlardan dolayı ligler oynanamadı. Olimpija'nın teknik direktörlüğünü Joao Henriques yapıyor. Olimpija Ljubljana, geçtiğimiz sezon ise sarı-kırmızılılarda bir dönem futbolcu olarak oynayan ve yardımcı antrenörlük görevi yapan Albert Riera'nın yönetiminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Sloven temsilcisi müsabakalarını da 16 bin kapasiteli Stozice Stadyumu'nda oynuyor.