Galatasaray'dan son yılların en büyük transferi! Taraftar o yıldızla coşacak

Galatasaray'dan son yılların en büyük transferi! Taraftar o yıldızla coşacak

Transferde bomba isimleri kadrosuna katan Galatasaray, uzun yıllardır görülmemiş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda, "Zaha'yı gölgede bırakacak bir yıldız daha transfer edilecek" iddiası büyük heyecan uyandırmıştı. Yönetimin dünyaca ünlü o futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 06:40