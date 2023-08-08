Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'dan son yılların en büyük transferi! Taraftar o yıldızla coşacak
Transferde bomba isimleri kadrosuna katan Galatasaray, uzun yıllardır görülmemiş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılarda, "Zaha'yı gölgede bırakacak bir yıldız daha transfer edilecek" iddiası büyük heyecan uyandırmıştı. Yönetimin dünyaca ünlü o futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar transfer döneminde iddialı hamleler yaparak gelecek sezon öncesi kadrosunu güçlendirmişti.
Cimbom flaş hamlelerine yine devam edecek.