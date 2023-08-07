Süper Lig devlerinden Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'dan bomba transfer harekatı
Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ve Süper Lig'de de şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda takviyelerini yaptı. Mauro Icardi'yi takımda tutan sarı-kırmızılılar; Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Kerem Demirbay gibi isimleri de renklerine bağladı. Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Cimbom, o ismin takımdan ayrılma ihtimaline karşın yine bir yıldız isimle kadrosunu güçlendirecek. İşte G.Saray'ın transfer planı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılarda bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Cimbom, yıldızlarla dolu kadrosuna müthiş bir isim daha katmanın planlarını yapıyor.