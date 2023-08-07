Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'dan bomba transfer harekatı

Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer almak ve Süper Lig'de de şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray, bu doğrultuda takviyelerini yaptı. Mauro Icardi'yi takımda tutan sarı-kırmızılılar; Wilfried Zaha, Angelino, Cedric Bakambu ve Kerem Demirbay gibi isimleri de renklerine bağladı. Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Cimbom, o ismin takımdan ayrılma ihtimaline karşın yine bir yıldız isimle kadrosunu güçlendirecek. İşte G.Saray'ın transfer planı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.08.2023- 06:40