Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da bir ayrılık daha netlik kazandı.
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç yaşında Cimbom'a transfer olan yıldız futbolcu takımdan ayrılıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Yaptığı flaş takviyelerle sükse uyandıran sarı-kırmızılılarda veda edilecek isimler de büyük önem taşıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, titiz bir planlama içinde.