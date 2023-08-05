Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgris'i geçen Galatasaray'da gözler 3. turda oynanacak Ljubljana maçına çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlardan flaş iddia! Dries Mertens...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Mertens için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda bu haber geniş yankı uyandırdı. İşte Mertens'le ilgili transfer iddiası... GS SPOR HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgris'i geçen Galatasaray'da gözler 3. turda oynanacak Ljubljana maçına çevrildi.
Eşleşmenin ilk ayağını deplasmanda oynayacak olan sarı-kırmızılılar, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Öte yandan Cimbom'da transferde de hareketli saatler yaşanıyor.