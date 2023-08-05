GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İtalyanlardan flaş iddia! Dries Mertens...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Mertens için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda bu haber geniş yankı uyandırdı. İşte Mertens'le ilgili transfer iddiası... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 05.08.2023- 16:06 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023- 16:07