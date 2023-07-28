Bir transfer daha bitiyor! Galatasaray'a dünya yıldızı...

Bir transfer daha bitiyor! Galatasaray'a dünya yıldızı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, bu sefer dünya yıldızını gözüne kestirdi. O futbolcu ile sarı-kırmızılı ekip anlaşma sağladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.07.2023- 19:55 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023- 19:56