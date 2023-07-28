Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Bir transfer daha bitiyor! Galatasaray'a dünya yıldızı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, bu sefer dünya yıldızını gözüne kestirdi. O futbolcu ile sarı-kırmızılı ekip anlaşma sağladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
İlk olarak Kaan Ayhan'ın bonservisini alan sarı-kırmızılılar; Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'yu kadrosuna kattı.
Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak dünya çapında ses getirdi.