GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha transferinin gerçekleri ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar belki de sezonun en büyük transferini Zaha'yı alarak Fenerbahçe'ye yaptı. Bu transferin etkisi uzun süre unutulmayacak gibi gözüküyor. İşte Zaha transferinin perde arkası... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 24.07.2023- 10:11