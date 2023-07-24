Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha kapışmasından galip çıkan taraf sarı-kırmızılılar oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Wilfried Zaha transferinin gerçekleri ortaya çıktı!
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılar belki de sezonun en büyük transferini Zaha'yı alarak Fenerbahçe'ye yaptı. Bu transferin etkisi uzun süre unutulmayacak gibi gözüküyor. İşte Zaha transferinin perde arkası... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Wilfried Zaha kapışmasından galip çıkan taraf sarı-kırmızılılar oldu.
Cimbom'un görüşmelere başladığını duyurduğu 30 yaşındaki yıldız oyuncu önceki gece İstanbul'a ayak bastı.
Yıllarca unutulmayacak bu transferin perde arkası da belli oldu.