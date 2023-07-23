BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İngiliz basını duyurdu! En fazla kazanan olacak

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta transfer konusunda rota hücum hattına çevrildi. Yönetimin ilk sırasında ise bonservisi elinden olan İngiliz yıldız var. Haberin detayında ise Beşiktaş'ın oyuncuya takımın en yüksek maaşını teklif ettiği iddia edildi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ | aspor.com.tr - DIŞ HABERLER

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2023- 20:19