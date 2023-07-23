Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: İngiliz basını duyurdu! En fazla kazanan olacak
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta transfer konusunda rota hücum hattına çevrildi. Yönetimin ilk sırasında ise bonservisi elinden olan İngiliz yıldız var. Haberin detayında ise Beşiktaş'ın oyuncuya takımın en yüksek maaşını teklif ettiği iddia edildi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ | aspor.com.tr - DIŞ HABERLER
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 23.07.2023- 20:19
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar son olarak Lyanco transferinden sakatlığı nedeniyle vazgeçti.
Yönetim özellikle hücum anlamında gündemine sürpriz bir ismi aldı.