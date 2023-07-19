FENERBAHÇE HIZ KESMİYOR

Şüphesiz transfer döneminin en başarılı takımlarından biri olan Fenerbahçe son olarak yaptığı Dusan Tadic transferi ile Beşiktaş'a büyük darbe vurdu ve aynı zamanda Galatasaray'a karşı büyük bir koz elde etmiş oldu.