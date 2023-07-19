Galatasaray geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabeti buraya sıçradı! İşte Leonardo Bonucci'nin transfer yanıtı
Son dakika transfer haberleri: Transfer sezonlarında birçok yarışa giren Fenerbahçe ve Galatasaray bu sefer Leonardo Bonucci için rekabet ediyorlar. Şartları zorlayan 2 Türk devi, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bonucci transfer kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Fenerbahçe ise sarı-kırmızılı ekibin ardından ligi ikinci sırada tamamladı.
Bu sezon sarı-lacivertli ekip kadrosuna çok güçlü takviyeler yaptı.