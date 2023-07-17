Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Eski Barcelona'lı yıldızdan Galatasaray'a müjde! Kulübünün kararı...
Yeni sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosunu güçlendirecek. Cimbom, ilgilendiği eski Barcelonalı yıldız hakkında müjdeli haberi aldı. Oyuncunun takımı, futoblcusu ile yollarını ayırmak istiyor. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip diğer yandan transfer harekatına da devam ediyor.
Yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek transfer yapmak istiyor.