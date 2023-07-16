Uruguaylı ile bekçisi Fernando Muslera'nın ardında yer alacak ve rekabeti artırabilecek bir takviye yapmak için harekete geçen Galatasaray, teknik heyetin de kararıyla Günay Güvenç'te karar kıldı.
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a yerli kaleci! Yönetim o isimde karar kıldı
Son şampiyon Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip takviyelerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Kurmaylar, tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'ya rakip olabilecek bir yerli kaleci arayışlarını noktaladı. İşte Cimbom'un yeni kalecisi... | Galatasaray haberleri
Daha önce Beşiktaş forması da giyen ve bonservisi Gaziantep FK'da bulunan Güvenç, Galatasaray'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.
Takvim'de yer alan habere göre kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlanması ve transferin resmileşmesinin ardından 32 yaşındaki eldivenin yeni takımının kampına katılması bekleniyor.