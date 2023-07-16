Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Cimbom hazırlık maçlarına devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Genç yıldıza Çizme kancası!
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, 2 futbolcuda mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılarda transferde flaş gelişmeler yaşanırken, genç yıldıza İtalya'dan ise teklif geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar 3. hazırlık maçında Csakvari ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray Macaristan ekibini Morutan, Zaniolo(2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-2 mağlup etti.