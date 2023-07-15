Galatasaray'dan Fenerbahçe ve TFF'ye sert açıklama! "Bu yıldızlar kirlidir"

Galatasaray'dan Fenerbahçe ve TFF'ye sert açıklama! "Bu yıldızlar kirlidir"

Galatasaray sert bir açıklama yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve TFF'yi, 1959 öncesi şampiyonluklar hakkında eleştirdi. TFF bu açıklamadan kısa bir süre önce 1959 şampiyonlukları hakkında komisyon kuracağını açıklamıştı. İşte o ifadeler... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2023- 23:47 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023- 23:59