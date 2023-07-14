Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleden sonra teknik direktör Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Hazırlık yaparken iyi atmosferde maçlar oynuyoruz. Çift idmanlara devam ettik. Bu yüklenmelerin devamı oldu. Ön elemeye hazır olmaya çalışıyoruz.

İlk yarı daha ciddi baskı yaptık. Oyuncularımın performansından memnunum. Sakatlık olmaması bizim için önemli. Zaniolo, Efe ve Oliveira gibi ufak ağrıları olan oyuncuları kullanmadık.

Hazırlık kampını iyi bir şekilde geçiriyoruz.

Barış ile alakalı korkularımız var. Aman bşr şey olmasın diye korkuyoruz. Hepsi elinden geleni yaptı ve Barış da onlardan biriydi. Performansının yükselmesi önemli.

Icardi'de henüz imzalar atılmadı. Ayın 20'sinde liste veriliyor. Daha sonra maçtan 1 gün önceye kadar değişiklik hakkınız var. O sürede durumu belli olursa görmek istiyoruz. Şu anda net bir şey yok. İmza attıktan sonra net bir şekilde söyleyebiliriz.

Mertens için bize ulaşan bir teklif yok. Biz de sosyal medyadan okuduk. Kulübe böyle bir şey geldi, gelmedi mi bilmiyorum ama bana ulaşan bir şey yok.