Galatasaray, 2023-2024 sezonu için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
Taraftarları coşturacak hamle! Galatasaray'dan 3 transfer bombası birden
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Hull City karşısında 3-0 öne geçse de mücadeleyi 4-3 mağlup bitirdi. Sarı-kırmızılılar Avusturya'da ilk kampına girerken, Cimbom'un teknik direktör Okan Buruk ise listesindeki transferlerle alakalı yönetimle sürekli sıcak temas içinde... G.Saray'ın başkan vekili Erden Timur transferler konusunda net açıklamalarda bulunurken; Mauro Icardi, Milot Rashica, Angelino, Nicolo Zaniolo ve Leandro Paredes'in son durumlarını değerlendirdi. Fakat G.Saray'daki sürpriz transfer harekatının bambaşka olduğu öğrenildi. İşte son gelişmeler ve gündemdeki 3 futbolcu... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takım Avustuya kampına gitmeden önce Hull City ile karşı karşıya gelmişti.
Cimbom bu maçta 3-0 öne geçmesine karşın mücadeleden 4-3'lük mağlubiyetle ayrıldı.