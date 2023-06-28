Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Icardi olsa bile...
Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, PSG ile görüşmelerine devam ediyor. Arjantinli yıldızı isteyen Cimbom, Icardi'yi asla bile bir forvet daha kadroya dahil etmek istiyor. Kurmaylar daha önce ilgilendiği isim için çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemelerden katılacak.
Bu durumu ön planda tutan kurmaylar transferde vitesi yükseltti.