TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan golcü harekatı! Icardi olsa bile...

Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden sürüyor. Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, PSG ile görüşmelerine devam ediyor. Arjantinli yıldızı isteyen Cimbom, Icardi'yi asla bile bir forvet daha kadroya dahil etmek istiyor. Kurmaylar daha önce ilgilendiği isim için çalışmalara başladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2023- 06:40