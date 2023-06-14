Galatasaray Kulübü, Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mostafa Mohamed için teşekkür mesajı yayımladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Kulübü, Fransa'nın Nantes takımına transfer olan Mostafa Mohamed için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray forması altında verdiğin katkılardan dolayı teşekkürler. Bıraktığın iz hiç unutulmayacak. Bundan sonraki kariyerinde başarılar." ifadelerine yer verildi.

Nantes Kulübü, Mostafa Mohamed'i 5,75 milyon avroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek kadrosuna katmıştı.