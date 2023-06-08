Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gidecekler de belli oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da 5 ayrılık kapıda!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni sezon planları şimdiden başladı. Yönetim yeni sezon öncesi transfer çalışmaları için startı verirken gündemde takımdan ayrılacak isimler var. Listede 5 futbolcu var. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gidecekler de belli oldu.
Galatasaray'da yeni sezon planları ise tempo kazandı.
Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmesinin sonuna gelen Juan Mata, Sam Adekugbe, Bafetimbi Gomis, Okan Kocuk ve Emre Taşdemir'le yeni sezonda devam edilmesi düşünülmüyor.