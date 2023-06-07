SON DAKİKA: Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Joao Felix'ten sürpriz bir hamle geldi. Portekizli futbolcu sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe başladı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Joao Felix'ten flaş bir hamle geldi. Dünyaca ünlü yıldız, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübü takibe aldı.

Bonservisi Atletico Madrid'de olan ve sezonu İngiliz devi Chelsea'de geçiren Felix'in bu hareketi Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

ÖZBEK'TEN YORUM GELDİ!



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Felix'in bu hareketi hakkında konuştu.

A Spor canlı yayınında soruları yanıtlayan Özbek, "Joao Felix'in Galatasaray'ı takip etmesi, Galatasaray'ın ne kadar önemli bir kulüp olduğunu gösteriyor." dedi.