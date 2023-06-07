GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'a "10 numara" transfer! Rota Fransa

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere yöneldi. Juan Mata ile yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılı ekip rotasını Fransa'ya çevirdi. Cimbom 10 numara pozisyonuna önemli bir takviye yapmak için çalışmalara başladı. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2023- 06:40