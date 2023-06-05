Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla devirdi ve şampiyonluğunu taçlandırdı.
Herkes bu transferi konuşacak! Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi bombası
Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü devirerek şampiyonluğunu Fenerbahçe derbisi öncesi ilan eden Galatasaray, ezeli rakibini de 3-0 mağlup ederek bunu taçlandırdı. Sezonu kapatan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına ise hız verdi. Şampiyonlar Ligi klasında bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor. Cimbom'da başkan vekili Erden Timur, tam yetkiyle görüşmelerini sürdürürken, sürpriz transfer harekatının detayları da ortaya çıktı. İşte G.Saray'daki son gelişmeler ve o yıldız... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri de mağlup ederek çifte mutluluk yaşadı.
Kanarya'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden Cimbom, 8 sezondur sahasında ezeli rakibini yenemiyordu.