Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Dev derbiden sonra yıldız golcü Mauro Icardi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ICARDI'NİN SÖZLERİ:

Fenerbahçe derbisi çok önemliydi, kazanarak bitirmek çok önemliydi. Derbide gol atıyor olmama bana ekstra mutluluk veren bir şey. Sadece ben değil, takım olarak oynadık ve hep birlikte başardık.

Sesim kısık. Şarkıyı söyleyebilecek miyim, bilmiyorum. Ankaragücü maçından sonra Florya'da çok bağırdım. Sesimi orada kaybettim.

Lig geçerli değil, sayılmaz gibi şeyler söyleyenler varmış. Biz her takım gibi mücadele ettik ve Türkiye'nin en büyük takımı olduğumuzu gösterdik.