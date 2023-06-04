Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan ve 3-0 kazandıkları maç sonrası konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanan ve 3-0 kazandıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Teknik direktör olarak Galatasaray'da ilk kupam, toplamı hatırlamıyorum... Galatasaray'ın kazandığı her kupa değerli. 2023'te 23. şampiyonluk. 3-0'lık bir galibiyetle bitirdik, etkileyici bir oyun oynadık."

"Bugün de, sezonun geri kalanında da iyi olan kazandı. Ama yine söylüyorum hem Fenerbahçe hem Beşiktaş iyi şeyler yaptı, orada bir ikincilik yarışı devam ediyor."