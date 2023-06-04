Şampiyon Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle oynayacağı derbi öncesinde Bafetimbi Gomis'ten flaş bir paylaşım geldi. Fransız golcü "The Last Dance" ifadelerini kullanırken, bu paylaşım veda ediyor şeklinde yorumlandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisiyle bu sezonki son maçına çıkacak olan Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, dev maç öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından takımdan ayrılması beklenen Fransız forvet, Nef Stadı'nda çekilmiş fotoğrafını "The Last Dance" (Son Dans) notuyla paylaştı.

Gomis'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde on binlerce etkileşim aldı.