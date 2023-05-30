Ankaragücü deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılarak Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'da İkinci Başkanı Metin Öztürk büyük zafer sonrası açıklamalarda bulundu.
Metin Öztürk: Şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisine gelecek
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, şampiyonluğun kazanılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'u ve oyuncuları kutlayan Öztürk "Şampiyonluk kupası F.Bahçe maçına gelecek" dedi. İşte Öztürk'ün açıklamaları...
Teknik direktör Okan Buruk'u, oyuncuları kutlayan ve kendilerinden desteklerini bir an olsun eksik etmeyen sarı kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Öztürk, şampiyonluk kupası ve Fenerbahçe derbisi hakkında flaş bir açıklama yaptı.
ŞAMPİYONLUK KUPASI FENERBAHÇE DERBİSİNE GELECEK
Metin Öztürk, kupanın Fenerbahçe maçına gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak "TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek" açıklaması yaptı.