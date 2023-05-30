Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 36'ıncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022/23 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken büyük sevinç yaşadı. Teknik Direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenlediği sırada futbolcular baskın yaparak hocalarının toplantısını yarıda kesti. Sarı-kırmızılı futbolcular ellerinde su şişeleri ile Okan Buruk'u ıslatırken birlikte büyük coşku yaşandı.
Galatasaraylı futbolcular Okan Buruk'un basın toplantısını bastı!
Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek 23. şampiyonluğuna ulaştı. Teknik Direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenlediği sırada futbolcular baskın yaparak hocalarının toplantısını yarıda kesti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 30.05.2023- 23:54
Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda mağlup ederek 23'üncü şampiyonluğuna ulaştı.