Galatasaray'a dünya yıldızı stoper! Nelsson'un adı bile anılmayacak...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da yeni sezon için öyle bir isim gündeme geldi ki yer yerinden oynayacak. Sarı-kırmızılılar bu noktada Nelsson'un ayrılığına pişman olmamak için üst düzey bir ismi gündeme getirdi. Başkanvekili Erden Timur, bu transfer için İngitere'ye ikinci defa çıkarma yapacak. İşte dünya yıldızı... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.05.2023- 10:47 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023- 10:47