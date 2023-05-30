Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı ekibin 23. şampiyonluğu sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Şampiyonluk Galatasaray'a çok yakıştı. Cumhuriyetin 100. yılı, Türkiye'nin başkenti Ankara'dayız. Cumhuriyetin doğduğu yer. Bu 100. yıl şampiyonluğu, Galatasaray'a çok yakıştı."

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize çok inandılar. Birinci günden son güne kadar ilmek ilmek dokuduk. 23. şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun. Arkası da gelecek. Artık önce Avrupa, sonra lig gelecek. Yaşasın Galatasaray."