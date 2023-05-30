Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi konuştu.

İşte o sözler:

Çok heyecanlıyız. Maç maç geldik. Son bölüm, son haftalar... Hedefimiz şampiyonluğa emin adımlarla gelmekti. Son haftalara böyle girdik. Son 3 maçta performansımız, konsantrasyonumuz... Bunu sahaya net koyduk. Rakiplere az pozisyon veren, 3 maçtır gol yemeden kazanıyoruz.

Zor bir deplasmandayız. İyi bir rakibe karşı oynuyoruz. Ankaragücü çok formda. Hedefimiz kazanmak. Bu maçın özelinde hayallerimiz var. Hepimiz bugün burada şampiyonluk turu atmayı hayal ediyoruz. Oyuncularıma bu yüzden büyük bir yük düşüyor. Onlara çok inanıyorum, güveniyorum. Aynı performans, aynı istek ve disiplinle şampiyonluğu kazanmayı istiyoruz.

Hayal ediyoruz kutlamaları. Futbol bir bilinmezler oyunu ama bugüne kadar oynadığımız oyun, verdiğimiz mücadele taraftara yakışırdı. Yine bunu ortaya koyacağız. İyi hazırlandık. Psikolojik olarak hazırız. Taraftarı mutlu etmek için çok çaba harcadık. Hayal ettiğimiz şey kupayı kazanmak, bu sevinci yaşamak.