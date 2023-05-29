Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray istiyordu! Kulübüne veda etti
Galatasaray'da yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar gelecek yıl kadrosuna katmak istediği futbolcuları belirlemişti. Bu doğrultuda Cimbom'un transfer harekatına dair flaş bir gelişme yaşandı. Aslan'ın listesinde yer alan o yıldız, kulübüne veda mesajı yayınlayarak takımdan ayrılacağını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar yeni sezonda kadrosuna katmak istediği oyuncuları netleştirdi.
Cimbom, Başkan Dursun Özbek liderliğinde listedeki isimlerle görüşmelere başlamıştı.