TRANSFER HABERİ: Galatasaray istiyordu! Kulübüne veda etti

Galatasaray'da yeni sezon transfer operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar gelecek yıl kadrosuna katmak istediği futbolcuları belirlemişti. Bu doğrultuda Cimbom'un transfer harekatına dair flaş bir gelişme yaşandı. Aslan'ın listesinde yer alan o yıldız, kulübüne veda mesajı yayınlayarak takımdan ayrılacağını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)