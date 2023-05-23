GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Ada çıkarması! Erden Timur 3 yıldızın peşinde

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayımı başlatan Galatasaray, bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da yıldızları kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların başkan vekili Erden Timur, transfer için İngiltere'ye uçma kararı alırken, listesinde bulunan 3 yıldız futbolcu da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2023- 06:40