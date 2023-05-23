Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 23. şampiyonluğa adım adım koşuyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan Ada çıkarması! Erden Timur 3 yıldızın peşinde
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayımı başlatan Galatasaray, bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da yıldızları kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların başkan vekili Erden Timur, transfer için İngiltere'ye uçma kararı alırken, listesinde bulunan 3 yıldız futbolcu da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Gelecek sezon Avrupa'da da başarılı olacak bir kadro kurmak için düğmeye bastı.
Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda transferde rotasını İngiltere'ye çevirdi.