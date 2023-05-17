Galatasaray'da Nicolo Zaniolo PFDK'ya sevk edildi!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi ve bu mücadelede Nicolo Zaniolo direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. İtalyan futbolcu PFDK'ya sevk edildi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2023- 22:37 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023- 22:41