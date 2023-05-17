Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Portekiz basını duyurdu! Cimbom'a Sambacı sol bek
Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor engelini de aşan Galatasaray, mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılılar gelecek yıllar için de transfer çalışmalarını sıklaştırırken, Portekiz basınından flaş bir sol bek iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Bir yandan şampiyonluk yarışına tüm hızıyla devam eden sarı kırmızılı takım diğer taraftan gelecek sezonun kadrosu için de çalışmalarını sürdürüyor.
Sol bek mevkisinde sıkıntı yaşan Galatasaray, transferde bu bölgeye ağırlık verdi.