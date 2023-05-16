Galatasaray'a geldiği günden bu yana ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Victor Nelsson'a talipler çıkmaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a İtalyan kancası! O teklif reddedildi
Galatasaray'a geldiği günden bu yana üstüne koyan bir performans sergileyen Victor Nelsson, Avrupa devlerinin radarına girmişti. Danimarkalı stopere son olarak İtalya'dan bir talip çıktığı ve sarı-kırmızılılara resmi teklif ilettiği iddia edildi. Cimbom ise bu teklifi reddederek istediği rakamı belirtti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında Sevilla, Victor Nelsson için 13 milyon Euro'luk teklifle kapıyı çalmış ancak G.Saray ret yanıtı vermişti.
Sabah'ın haberine göre; 24 yaşındaki Danimarkalı stoper için bu kez Atalanta 15 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile temasa geçti.