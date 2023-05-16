GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Victor Nelsson'a İtalyan kancası! O teklif reddedildi

Galatasaray'a geldiği günden bu yana üstüne koyan bir performans sergileyen Victor Nelsson, Avrupa devlerinin radarına girmişti. Danimarkalı stopere son olarak İtalya'dan bir talip çıktığı ve sarı-kırmızılılara resmi teklif ilettiği iddia edildi. Cimbom ise bu teklifi reddederek istediği rakamı belirtti. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.05.2023- 06:40