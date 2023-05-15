Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Fernando Muslera kararı! Gelecek sezon...
Galatasaray'ın uzun yıllardır kalesini koruyan Fernando Muslera, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında yaptığı hatalarla eleştirilerin odağında kalmıştı. Sarı-kırmızılılar 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Uruguaylı eldiven konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ligin 31. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Cimbom'da, yenilen 2. gol öncesi Fernando Muslera'nın hatası vardı.
32. haftada Beşiktaş maçında Sergio Oliveira'ya pas veren deneyimli file bekçisi, Portekizli oyuncunun hata yapmasına sebep oldu.