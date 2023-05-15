Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan sol bek harekatı! Erden Timur menajeriyle görüştü
Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, Galatasaray şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek sezonların planlamasını yapan sarı-kırmızılılar, önceliği eksik olan mevkilere verdi. Cimbom'da başkan vekili Erden Timur, yıldız ismin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar ligde ipi göğüslemek ve Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplar aşamasına kalmak istiyor.