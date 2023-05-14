Galatasaray'ın elinde tutmak istediği Milot Rashica'nın kulübü Norwich'ten ilginç bir açıklama geldi.
TRANSFER HABERİ: Rashica için resmi açıklama geldi! Galatasaray...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran ve bonservisinin alının p alınmayacağı belirsizliğini koruyan Rashica için resmi açıklama geldi. İşte Kosovalı futbolcu hakkındaki son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Norwich City Teknik Direktörü David Wagner adeta transfer için, "parayı veren düdüğü çalar" anlamına gelecek ifadeler kullandı.
Wanger oyuncuyla ilgili bir soru üzerine, "Satmak veya yeniden yatırım yapmak için satmak istiyorsanız büyük bir fark var.