GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Nicolo Zaniolo için geliyorlar! Yıldız ismin yerine gidecek

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezona şampiyonluk hasretini dindirme parolasıyla başlayan ve kadrosunda büyük bir revizyona giden Galatasaray, devre arasında da Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. Bu transfer Avrupa'da büyük yankı uyandırırken, 23 yaşındaki yıldız sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana çeşitli transfer haberlerine konu oldu. Zaniolo için Avrupa devinin devrede olduğu ve yıldız ismin yerine düşünüldüğü yazıldı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)