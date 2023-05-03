Barcelona Inaki Pena'da kararını verdi! Galatasaray ve transfer...

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta sona ererken, Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 3 puan fark attı ve liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar son 2 haftada çıktığı Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarından 5 puan kaybederken, Fernando Muslera'nın yaptığı hatalar gözden kaçmadı. Cimbom'un bu bölgeye takviye yapmak istediği bilinirken, geçtiğimiz yıl Barcelona'dan kiraladığı Inaki Pena'yı listesinde bulunduruyordu. Katalan devi sözleşmesi bitecek 24 yaşındaki file bekçisi için kararını verdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)