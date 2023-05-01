Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 32.haftada ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük darbe aldı.
GALATASARAY HABERLERİ: Felipe Melo'dan yıldız isme büyük destek!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların eski yıldızı Felipe Melo, derbi sonrası o futbolcuya büyük destekte bulundu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı takımda en fazla öne çıkan isim Lucas Torreira oldu.
Sahada basmadık yer bırakmayan Uruguaylı yıldızın performansı takımını kurtarmaya yetmedi.