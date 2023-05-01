Sezon başında Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Dries Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon derbide devreye girdi. 25 maça ilk 11 başlama şartı koşulan Mertens bu sayıya Beşiktaş karşısında ulaştı ve sarı-kırmızılı takımda bir sene daha devam etmesi kesinlik kazandı. 7 gol-4 asistle oynayan Belçikalı 10 numara, Fotomaç'ın haberine göre 2.9 milyon Euro garanti para kazanacak.
GALATASARAY HABERLERİ - Beşiktaş derbisinde oynayan Mertens'in sözleşmesi uzadı! Kazanacağı miktar...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Dev derbide ilk 11'de başlayan Dries Mertens'in sözleşmesindeki madde devreye girdi. Sezon başında 1+1 yıllık imza atan Belçikalı oyuncu gelecek sezonda Galatasaray forması giyecek. | Galatasaray haberleri
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Yayın Tarihi: 01.05.2023- 06:40