Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: İtalya'dan olay Paulo Dybala iddiası! Galatasaray...
İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Paulo Dybala ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için devreye girdiği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonluk yolunda doludizgin ilerleyen sarı-kırmızılılarda gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Yönetim, 2022/2023 sezonunun sonuna yaklaşılırken gelecek sezon için çalışmalarını sıklaştırdı.