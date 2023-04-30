Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi Okan Buruk konuştu!
Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Maç öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 30.04.2023- 18:30 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023- 18:34
İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:
Çok önemli bir karşılaşma sonuçta bir derbi oynuyoruz. Çok güzel bir zemin var.
Bu maçlara konsantrasyon başka oluyor.
İki takımda çok formda. İyi bir futbol beklentisini karşılamak istiyoruz.
Ümit ettiğimiz ve hayal ettiğimiz oyunu oynamak istiyoruz.
Beşiktaş kenar ortalarını çok kullanıyor bizde buna önlemimizi aldık.
Rashica'nın formda oluşu nedeniyle Adekugbe tercihini kullandık.