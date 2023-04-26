Galatasaray'da son antrenmanda seyirci olacak mı?
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda son antrenamanın açık olması beklenirken bu karar iptal edildi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 26.04.2023- 15:38
Daha önce NEF Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taraftara açık idman yapmayı planlayan Galatasaray'da bu antrenman iptal edildi.
Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisi öncesinde hazırlıklarına Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edecek.