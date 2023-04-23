Galatasaray yarışta puan kaybetti! İşte Cimbom'un Süper Lig'de kalan maçları...

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Sarı- kırmızılı ekip bu skorla birlikte şampiyonluk yarışında yara aldı. Cimbom'un kalan maçları ise büyük merak konusu haline geldi. İşte Aslan'ın ligde kalan maçları...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2023- 22:03 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023- 22:05