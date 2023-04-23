Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Galatasaray - Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Galatasaray - Fatih Karagümrük mücadelesinin CANLI ANLATIMINI haberimizde bulabilirsiniz...

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor..

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Rayyan Baniya, Levent, Lawrence, Ozdoev, Bertolacci, Borini, Lobjanidze, Diagne.

Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Onun yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Esat Sancaktar yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini Murat Erdoğan yapıyor. Son 18 maçının 17'sini kazanarak ligde üst üste rekorlara adını yazdıran Galatasaray, taraftarının gücünü hissettiği son 10 iç saha maçını üç puanla noktaladı. Son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 4-1 yenen sarı kırmızılılar, son iki maçında rakip filelere 10 gol gönderdi.

İLK MAÇI 2-0 KAZANDI

Cimbom, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 28 maçta 22 galibiyet ile 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karagümrük de ligde oynadığı 28 maçın 10'unu kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 8'inde ise mağlup oldu. 40 puanı bulunan kırmızı-siyahlı ekip, 8. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı. Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızısiyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 4 karşılaşma berabere sona erdi.

SON 3 MAÇTAN ZAFER

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra Konyaspor maçı ile serisi sona eren Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarıkırmızılılar bu süreçte Adana Demirspor, Kayserispor ve Alanyaspor'u mağlup etti. Galatasaray 3 maçta 12 gol kaydederken sadece 1 gol yedi.

TEK MAĞLUBİYETİ FENERBAHÇE'YE

Çıktığı 17 maçta 13 gol ve 7 asistle katkı veren Mauro Icardi, takımımızın en skorer ismi olarak ön plana çıktı. 21 maçta 8 golü bulunan Bafe Gomis, 27 maçta 8 gol ve 5 asistli Kerem Aktürkoğlu, 23 maçta 6 gol ve 3 asistle katkı veren Dries Mertens, takımın hücum liderleri olarak dikkat çekti. Öte yandan son haftaların formda ismi Milot Rashica, 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

İkinci yarının formda takımlarında Fatih Karagümrük ise, ligin ikinci bölümünde tek mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. 17'şer golü bulunan Mbaye Diagne ve Fabio Borini rakibin en skorer isimleri olarak göze çarpıyor.

İki takım, bugüne kadar ligde 17 kez rakip oldu. Bu maçlarda takımımız 11 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise iki kez galibiyet aldı. Dört karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 13 gol sevinci yaşadı.