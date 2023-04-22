Ne Firmino ne Dembele! Galatasaray'dan yılın transfer bombası

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde hücum hattına takviye yapacak olan Cimbom, Roberto Firmino, Alexis Sanchez ve Moussa Dembele gibi isimlerle ilgileniyordu. Ancak yönetimin transferdeki hedefinin dünyaca ünlü başka bir yıldız olduğu ortaya çıktı. Aslan, bu hamleyle birlikte yılın transfer bombasını patlatmak istiyor. İşte o futbolcu ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2023- 10:57