Galatasaray'da Okan Buruk farkı! Şampiyon olduğu sezonda...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, takımı ise eski oyuncusu Okan Buruk'a emanet etmişti. Deneyimli çalıştırıcı 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'in başında şampiyonluğa imza atarken, ilk 28 maçtaki istatistikleri dikkat çekti. 49 yaşındaki çalıştırıcı, bu süreçte sarı-kırmızılılarda ise bambaşka bir grafik çizdi. İşte haberin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)