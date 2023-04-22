Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonuna şampiyonluk parolasıyla girdi.
Galatasaray'da Okan Buruk farkı! Şampiyon olduğu sezonda...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, takımı ise eski oyuncusu Okan Buruk'a emanet etmişti. Deneyimli çalıştırıcı 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir'in başında şampiyonluğa imza atarken, ilk 28 maçtaki istatistikleri dikkat çekti. 49 yaşındaki çalıştırıcı, bu süreçte sarı-kırmızılılarda ise bambaşka bir grafik çizdi. İşte haberin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Detay Haber / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılar takımın başına teknik direktör Okan Buruk'u getirmişti.
Teknik direktörlük kariyerinde 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Lig şampiyonluğu bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı, ligde Başakşehir'le ipi göğüslemişti.