Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Alanyaspor - Galatasaray maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alanyaspor - Galatasaray maçı saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Fatih, Rassoul, Yusuf, Lusamba, Fer, Doumbia, Efecan, Cavaleiro, Ahmed Hassan
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi